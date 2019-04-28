В Мелеузовском районе водитель автобуса сбил мужчину перебегавшего дорогу
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27 апреля в Мелеузовском районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Под колесами автобуса погиб 52-летний местный житель, сообщает сайт Newsbash.ru.
Всего за минувшие сутки в Башкортостане зафиксировано 12 ДТП с двумя погибшим и 15 пострадавшими. Сотрудники ГИБДД задержали в нетрезвом виде 59 автомобилистов.
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