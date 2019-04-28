В Мелеузовском районе водитель автобуса сбил мужчину перебегавшего дорогу

27 апреля в Мелеузовском районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Под колесами автобуса погиб 52-летний местный житель, сообщает сайт Newsbash.ru.



Трагедия случилась на втором километре Южного подъезда к Мелеузу. 63-летний водитель «ПАЗа», который ехал «пустой» и не на маршруте, сбил пешехода. Мужчина перебегал проезжую часть в неположенном месте, и шофер не успел затормозить. 52-летний мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.Всего за минувшие сутки в Башкортостане зафиксировано 12 ДТП с двумя погибшим и 15 пострадавшими. Сотрудники ГИБДД задержали в нетрезвом виде 59 автомобилистов.