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В Мелеузовском районе водитель автобуса сбил мужчину перебегавшего дорогу

Добавлено: 28.04.19
Просмотров: 115
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
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В Мелеузовском районе водитель автобуса сбил мужчину перебегавшего дорогу

27 апреля в Мелеузовском районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Под колесами автобуса погиб 52-летний местный житель, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Трагедия случилась на втором километре Южного подъезда к Мелеузу. 63-летний водитель «ПАЗа», который ехал «пустой» и не на маршруте, сбил пешехода. Мужчина перебегал проезжую часть в неположенном месте, и шофер не успел затормозить. 52-летний мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

Всего за минувшие сутки в Башкортостане зафиксировано 12 ДТП с двумя погибшим и 15 пострадавшими. Сотрудники ГИБДД задержали в нетрезвом виде 59 автомобилистов.

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