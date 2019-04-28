В Уфе молодой водитель насмерть сбил переходившего дорогу пешехода

В Уфе сегодня рано утром студент вуза насмерть сбил пешехода. ДТП произошло на проспекте Салавата Юлаева, сообщает сайт Newsbash.ru.



37-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте – напротив дома №29 по улице Мингажева. В это время на него наехал автомобиль Huindai Elantra, за рулем которого находился 23-летний парень. От полученных травм пешеход скончался на месте.В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщает ГИБДД Башкирии.