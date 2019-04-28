В Уфе молодой водитель насмерть сбил переходившего дорогу пешехода
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В Уфе сегодня рано утром студент вуза насмерть сбил пешехода. ДТП произошло на проспекте Салавата Юлаева, сообщает сайт Newsbash.ru.
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В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщает ГИБДД Башкирии.
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