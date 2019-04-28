Уфимские следователи рассказали детали массового убийства семьи из 5 человек | видео

Глава семейства убил свою жену, детей, падчерицу и её грудного малыша. Массовое убийство в Уфе взбудоражило всю республику. Многодетную семью, которая пропала еще в декабре, спохватились только весной. Сегодня тела троих детей и двух женщин обнаружили следователи, сообщает сайт Newsbash.ru.

Чета Барсковых купила здесь участок 7 лет назад. Прожили они в саду недолго. После того, как семья приобрела квартиру в Уфе, они стали приезжать сюда лишь летом. Соседи отзываются о них в основном как о скандалистах. А в последнее время главу семейства Ильдара стали замечать здесь не только в жаркий сезон.



Любовь Лобова, соседка:



«Он приезжал весной, жил здесь. Говорит, что с женой разругался, и приехал здесь пожить. Не в настроении был почему-то. Я ничего подумать и не могла».

«Поисковыми мероприятиями был прочесан лесной массив, садовые товарищества, находящиеся вблизи садового участка подозреваемого. В итоге тела погибших удалось обнаружить. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью уточнить точную причину смерти».

«Поиск детей и их родителей был взят на особый контроль. Для нахождения людей задействованы необходимые службы, ведомства, за прошедшую неделю был проведен большой объем работы».

По версии следствия, Ильдар убил свою семью еще в декабре прошлого года, тела погрузил в мешки и привез в сады на грузовике. Само товарищество находится в промышленной зоне Уфы. За его пределами только леса и заводы, свидетелей нет.Сейчас этот участок опечатан. Полчаса назад правоохранительные органы завершили здесь работу. Как выяснилось, глава семейства спрятал своих близких в этом колодце. Следователи обнаружили тела жены Ильдара, их двух малолетних детей, падчерицы и её 9-месячного малыша.Тела были упакованы в мешки и лежали на дне покрытого льдом колодца. По некоторой информации, Ильдар задушил жену и детей. Самый маленький был найден с соской во рту.Заявить об исчезновении 39-летней супруги Ильдара, их детей двух и шести лет, а также падчерицы и её грудного ребенка было некому, родственников у них нет. В полицию обратилась женщина, так как с декабря прошлого года не могла найти свою 22-летнюю подругу и её девятимесячного сына. После этого начались поиски.Полицейские пришли в дом, где жила пропавшая. Однако Ильдар не стал открывать дверь. Пока силовики стучались, мужчина покончил с собой. Стражи порядка обнаружили предсмертную записку, в которой он сказал, что не может жить без своей семьи. Какие мотивы преследовал мужчина – выяснят правоохранительные органы. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело.Автор: Радмир Азнабаев