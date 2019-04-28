В Абзелиловском районе разыскивают мужчину застрелившего двух человек

В Башкирии полиция разыскивает подозреваемого в двойном убийстве. 57-летний житель Абзелиловского района по версии правоохранителей убил двух человек их охотничьего ружья, сообщает сайт Newsbash.ru.



— В полицию Абзелиловского района поступило сообщение о совершении убийства двух человек. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции и Следственного комитета Башкирии. Сейчас местный житель, которого подозревают в совершении преступления, разыскивается, — сообщили в ведомстве.

Как сообщили в МВД Башкирии, по предварительным данным преступление произошло на бытовой почве. При распитии спиртных напитков, вероятно, возник конфликт, который и привел к таким последствиям.