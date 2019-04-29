В Аургазинском районе от удара молнией загорелся дом
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии из-за молнии произошел пожар. В частный дом в Аургазинском районе, по предварительным данным, ударил грозовой разряд молнии. По данным Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, случай произошел сегодня в селе Ишлы, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:В Гафурийском, Аургазинском и Ишимбайском районах ветер сорвал крыши домов и медучреждений
Напомним, в Башкирии действует штормовое предупреждение. Сильный ветер, по данным МЧС по РБ, сорвал крыши с 20 зданий в трех районах, в том числе Аургазинском. В связи с объявлением штормового предупреждения на ближайшие сутки Госкомитет РБ по ЧС напомнило об основных мерах безопасности при грозе с молнией:
– для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий и сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами;
– избегайте открытой местности и воды; – не разговаривайте по телефону, особенно по стационарному: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода;
– во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы;
– если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса; – если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
В Гафурийском, Аургазинском и Ишимбайском районах ветер сорвал крыши домов и медучреждений
Происшествия
В Уфе пожилой мужчина не смог выбраться из горящего дома
Происшествия
В Зилаирском районе загорелся кирпичный гараж
Происшествия
В Нуримановском районе ураган сорвал крышу со здания школы
Происшествия
В Стерлитамакском районе ураган сорвал кровлю со здания птицефабрики
Происшествия
В Белокатайском районе от удара молнией погиб мужчина
Происшествия
В Благовещенском районе ураган сорвал крыши нескольких домов
Общество / Происшествия
Сильный ветер сорвал крышу дома в Башкирии