В Аургазинском районе от удара молнией загорелся дом

В Башкирии из-за молнии произошел пожар. В частный дом в Аургазинском районе, по предварительным данным, ударил грозовой разряд молнии. По данным Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, случай произошел сегодня в селе Ишлы, сообщает сайт Newsbash.ru.

В доме проживали два человека. Никто из них не пострадал. Других подробностей ведомство не приводит.Напомним, в Башкирии действует штормовое предупреждение. Сильный ветер, по данным МЧС по РБ, сорвал крыши с 20 зданий в трех районах, в том числе Аургазинском. В связи с объявлением штормового предупреждения на ближайшие сутки Госкомитет РБ по ЧС напомнило об основных мерах безопасности при грозе с молнией:– для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий и сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами;– избегайте открытой местности и воды; – не разговаривайте по телефону, особенно по стационарному: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода;– во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы;– если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса; – если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.