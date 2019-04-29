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В Аургазинском районе от удара молнией загорелся дом

Добавлено: 29.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аургазинский район
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В Аургазинском районе от удара молнией загорелся дом

В Башкирии из-за молнии произошел пожар. В частный дом в Аургазинском районе, по предварительным данным, ударил грозовой разряд молнии. По данным Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, случай произошел сегодня в селе Ишлы, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В доме проживали два человека. Никто из них не пострадал. Других подробностей ведомство не приводит.

Напомним, в Башкирии действует штормовое предупреждение. Сильный ветер, по данным МЧС по РБ, сорвал крыши с 20 зданий в трех районах, в том числе Аургазинском. В связи с объявлением штормового предупреждения на ближайшие сутки Госкомитет РБ по ЧС напомнило об основных мерах безопасности при грозе с молнией:
– для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий и сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами;
– избегайте открытой местности и воды; – не разговаривайте по телефону, особенно по стационарному: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода;
– во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы;
– если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса; – если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

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