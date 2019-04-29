В Уфе компания молодых людей угрожая ножом ограбила прохожего
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В столице Башкирии минувшей ночью задержали компанию из трех молодых людей, напавшую с ножом на мужчину, сообщает сайт Newsbash.ru.
Вскоре на место происшествия прибыли росгвардейцы, после недолгих поисков злоумышленников обнаружили на соседней улице.
Один из задержанных числился в розыске за ранее совершенное правонарушение, оба парня были ранее судимы. Преступниками оказались 32-летний мужчина из Уфы, 24-летний парень из Благоварского района Башкирии, а также 25-летняя девушка из Казани.
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