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В Уфе компания молодых людей угрожая ножом ограбила прохожего

Добавлено: 29.04.19
Просмотров: 94
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе компания молодых людей угрожая ножом ограбила прохожего

В столице Башкирии минувшей ночью задержали компанию из трех молодых людей, напавшую с ножом на мужчину, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По данным республиканской росгвардии, инцидент произошел на улице Кольцевой. Двое парней и девушка, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, напали на местного жителя и отобрали у него 500 рублей.

Вскоре на место происшествия прибыли росгвардейцы, после недолгих поисков злоумышленников обнаружили на соседней улице.

Один из задержанных числился в розыске за ранее совершенное правонарушение, оба парня были ранее судимы. Преступниками оказались 32-летний мужчина из Уфы, 24-летний парень из Благоварского района Башкирии, а также 25-летняя девушка из Казани.

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