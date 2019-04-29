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В Абзелиловском районе задержали подозреваемого в убийстве двух человек

Добавлено: 29.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Абзелиловский район
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В Абзелиловском районе задержали подозреваемого в убийстве двух человек

Подозреваемого в убийстве двух человек задержали. 56-летний житель Абзелиловского района, который расстрелял из охотничьего ружья своего 27-летнего друга и 17-летнего племянника, прятался от стражей порядка в лесу, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Все произошло в частном доме села Хамитово. Компания из четырех человек устроила вечеринку, потом один приятель пошел спать, и это спасло ему жизнь. Потому что между оставшимися разгорелась ссора, 56-летний пенсионер не совладал со своими нервами, достал зарегистрированное гладкоствольное ружье «ИЖ» и расстрелял гостей. Он выстрелил им в головы, а третьего гостя, который проснулся от шума, ударил прикладом по голове. Выстрелы услышали и соседи, один из них прибежал на шум и во дворе дома отобрал у подозреваемого охотничье ружье, после чего стал дожидаться приезда полицейских. Но стрелок осознал, что натворил, схватил другое ружье, которое, по сведениям МВД, хранил незаконно, боеприпасы и нож и убежал в чащу. 
— От полученных ранений 17-летний парень скончался на месте, а 27-летний мужчина был госпитализирован, но спасти его не смогли, он скончался в больнице. Полицейские Абзелиловского района бросились на поиски подозреваемого. Его обнаружили вечером 28 апреля. Мужчину застигли врасплох, он не успел оказать сопротивления, и его сразу задержали, — сообщили в следкоме Башкирии.
У мужчины полицейские изъяли ружье, патроны и охотничий нож Фото: МВД по РБСейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, в ближайшее время в суд направят ходатайство об избрании меры пресечения и возьмут его под стражу. Мужчине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

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