В Абзелиловском районе задержали подозреваемого в убийстве двух человек
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Подозреваемого в убийстве двух человек задержали. 56-летний житель Абзелиловского района, который расстрелял из охотничьего ружья своего 27-летнего друга и 17-летнего племянника, прятался от стражей порядка в лесу, сообщает сайт Newsbash.ru.
— От полученных ранений 17-летний парень скончался на месте, а 27-летний мужчина был госпитализирован, но спасти его не смогли, он скончался в больнице. Полицейские Абзелиловского района бросились на поиски подозреваемого. Его обнаружили вечером 28 апреля. Мужчину застигли врасплох, он не успел оказать сопротивления, и его сразу задержали, — сообщили в следкоме Башкирии.У мужчины полицейские изъяли ружье, патроны и охотничий нож Фото: МВД по РБСейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, в ближайшее время в суд направят ходатайство об избрании меры пресечения и возьмут его под стражу. Мужчине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.
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