Свидетельница в деле об изнасиловании дознавателя из Уфы заявила, что преступления не было

Свидетель в деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе выступила против 23-летней экс-сотрудницы. Девушка практически весь вечер была вместе с пострадавшей на вечеринке в отделе полиции. По словам адвоката одного из подозреваемых, следствие не принимает во внимание ее показаний, сообщает сайт Newsbash.ru.

Она описывала обычное времяпрепровождение с применением алкогольных напитков. То, как потерпевшая весело общалась со всеми. Да, конечно, в определенной мере она приставала к мужчинам, но ничего криминального не было.

Сегодня в Уфе Эдуарду Матвееву, подозреваемому в изнасиловании 23-летней экс-сотрудницы дознания миграционного отдела МВД, продлили срок ареста до 31 мая. Еще месяц мужчина проведет в изоляторе. Тем временем адвокат Матвеева, Аслям Халиков, рассказал о подробностях проведенной еще в декабре очной ставки между подозреваемыми и потерпевшей.Напомним, ранее стало известно о том, что потерпевшая в ходе следствия поменяла свои показания: ранее она отмечала, что пришла домой в 12, потом выяснилось, что 5 часов она сидела в подъезде и плакала. Только после этого она зашла домой. Сторона защиты вот уже полгода пытается сопоставить алиби экс-начальников отделов МВД, которых подозревают в изнасиловании своей подчиненной.Напомним, скандал разгорелся в конце октября прошлого года. Эдуарда Матвеева, Салавата Галеева и Павла Яромчука подозревают в изнасиловании своей подчиненной. Эта история тогда вызвала большой резонанс в обществе. За прошедшие полгода адвокаты подозреваемых уже не раз общались с прессой, однако сама пострадавшая так и не вышла на связь с журналистами.