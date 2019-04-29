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В Башкирии произошло нападение на фанатов футбольного клуба «Урал»

Добавлено: 29.04.19
Просмотров: 104
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Башкирии произошло нападение на фанатов футбольного клуба «Урал»

На фанатов футбольного клуба «Урал», которые в минувшие выходные приехали в Башкирию, чтобы поддержать свой клуб в матче с «Уфой», напали на дороге. ЧП произошло в минувшее воскресенье, когда болельщики после матча направлялись в Екатеринбург, сообщает сайт Newsbash.ru.

По предварительным данным, между несколькими пассажирами автобуса и несколькими неизвестными парнями произошел конфликт. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, никто из граждан за медицинской помощью или с заявлением в органы внутренних дел не обращался.

Сообщается, что во время конфликта злоумышленники отобрали у екатеринбуржцев фанатскую атрибутику. По словам фанатов, на автобус напали агрессивные футбольные фанаты из Перми, которые приехали на матч «Урала» против «Уфы».

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