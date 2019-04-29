В деле об изнасиловании дознавателя из Уфы стали известны результаты генетической экспертизы
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Результаты генетической экспертизы показали отсутствие биоматериалов экс-полицейского Эдуарда Матвеева – одного из фигурантов уголовного дела по факту группового изнасилования дознавательницы в Уфе. Об этом сообщают «Вести-Башкортостан» со ссылкой на его адвоката Асляма Халикова, сообщает сайт Newsbash.ru.
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«Но даже этого нет. Несмотря на то, что потерпевшая строит страшные сцены ее насилия, нет ни одного следа на ее и его одежде в том числе», - утверждает Аслям Халиков.Также он сообщил, что в суд поступила жалоба от дознавательницы, в которой она потребовала не выпускать подозреваемых из-под стражи. Адвокат заявляет, что это произошло из-за возможности привлечения ее к ответственности за дачу ложных показаний.
Напомним, Эдуарду Матвееву был продлен арест до 31 мая.
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