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В деле об изнасиловании дознавателя из Уфы стали известны результаты генетической экспертизы

Добавлено: 29.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В деле об изнасиловании дознавателя из Уфы стали известны результаты генетической экспертизы

Результаты генетической экспертизы показали отсутствие биоматериалов экс-полицейского Эдуарда Матвеева – одного из фигурантов уголовного дела по факту группового изнасилования дознавательницы в Уфе. Об этом сообщают «Вести-Башкортостан» со ссылкой на его адвоката Асляма Халикова, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Юрист утверждает, что даже при наличии каких-либо частиц его подзащитного допускалась возможность «случайности», поскольку потерпевшая и полицейский находились в одной компании.
«Но даже этого нет. Несмотря на то, что потерпевшая строит страшные сцены ее насилия, нет ни одного следа на ее и его одежде в том числе», - утверждает Аслям Халиков.
Также он сообщил, что в суд поступила жалоба от дознавательницы, в которой она потребовала не выпускать подозреваемых из-под стражи. Адвокат заявляет, что это произошло из-за возможности привлечения ее к ответственности за дачу ложных показаний.

Напомним, Эдуарду Матвееву был продлен арест до 31 мая.

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