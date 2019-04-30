Ураган в Аургазинском районе оставил без крова 12 семей | видео

Слезами горю не поможешь. Но без эмоций смотреть на последствия разгула стихии в Аургазинском районе, нельзя. Таких капризов природы люди явно не ждали. В итоге больше 10 семей остались без крыши над головой, сообщает сайт Newsbash.ru.

По словам местных жителей, с южной стороны быстро надвигалась черная туча. Не прошло и пяти минут, как сильные порывы ветра настигли крыши дома. Кирпич и оцинкованное железо разлетелись в разные стороны. К счастью, люди успели спрятаться и никто не пострадал.За считанные секунды успела загнать домашнюю птицу в сарай и там же запереться сама, с дрожью в голосе рассказывает Альфия Маматова. После этого помнит только страшный грохот за хрупкой стеной. Когда погода успокоилась, двор уже было не узнать. А кровля лежала на земле. Но если у Альфии Маматовой пострадала крыша дома, то у семьи Каримовых ситуация серьёзнее. Шаровая молния ударила по жилищу и оно вспыхнуло, как спичка. И только по счастливому стечению обстоятельств, в воскресный день никого не было дома.Трудно представить, что еще вчера здесь стоял дом. Во время пожара – ни имущество, ни документы спасти не удалось. Как отмечают люди, первыми на помощь пришли соседи. Без помощи никто не остался.Всего в Аургазинском районе от сильных порывов ветра пострадало 12 частных домов, а также ряд социальных объектов. Сейчас представители местной власти оценивают ущерб.Последствия непогоды сегодня обсуждались и в Правительстве республики. Радий Хабиров призвал оказать пострадавшим от стихии всю необходимую помощь.За прошедшие выходные разгул стихии испытали на себе жители Аургазинского, Ишимбайского, Гафурийского районов, а также Стерлитамака. В общей сложности порывами ветра были повреждены около 30 жилых и административных зданий. Аварийно-восстановительные работы в муниципалитетах уже начались.