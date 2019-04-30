В Гафурийском районе охотничьи собаки загрызли деревенских овец | видео

Настоящая драма разыгралась в Гафурийском районе. Собаки приезжих охотников перегрызли местных овец. Сельчане в панике: в произошедшем они винят нерадивых охотников, сообщает сайт Newsbash.ru.

Говорят, здесь охотники гуляли вместе со своими собаками. Я лично не видел их, но остальные видели.

Утро 27-го апреля в деревне Тугай в Гафурийском районе запомнят надолго. Сразу 10 семей обнаружили пропажу скотины. В основном в списке пострадавших - овцы.Его слова подтверждают местные жители. За день до этого дня многие видели автомобили с охотниками на краю деревни. Мужчин спросили, что они здесь делают, в ответ сельчане получили короткие фразы: они ждут собак. Только на следующий день жители стали находить растерзанных животных.В общей сложности жертвами натасканных псов стало более 30 животных. В их числе и те, которые пропали без вести. Сельчане разводят руками: к кому обращаться по этому поводу - неизвестно. Охранники же, в свою очередь, поохотились и уехали из деревни.