В Октябрьском 8-летний мальчик выпал с балкона
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В Октябрьском с балкона выпал мальчик, сообщают местные жители. Уточняется, что это произошло в 34-м микрорайоне. Ребенку было около 8-10 лет, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Там что-то случилось, там мальчик мертвый. Вон видите, у родителей какой шок, отец себя винит, всех спрашивает: «За что ты меня так?». Себя бьет, по земле бьет кулаками», – описала происходящее очевидица.
«Будьте осторожны и бдительны, не подпускайте детей к окнам. Завтра у него должен был быть день рождения», – рассказал еще один очевидец случившегося.
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