В Октябрьском 8-летний мальчик выпал с балкона

В Октябрьском с балкона выпал мальчик, сообщают местные жители. Уточняется, что это произошло в 34-м микрорайоне. Ребенку было около 8-10 лет, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Там что-то случилось, там мальчик мертвый. Вон видите, у родителей какой шок, отец себя винит, всех спрашивает: «За что ты меня так?». Себя бьет, по земле бьет кулаками», – описала происходящее очевидица.

«Будьте осторожны и бдительны, не подпускайте детей к окнам. Завтра у него должен был быть день рождения», – рассказал еще один очевидец случившегося.

На кадрах опубликованного видео видно, как вокруг тела столпились люди, рядом с мальчиком находятся родители.