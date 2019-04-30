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В Октябрьском 8-летний мальчик выпал с балкона

Добавлено: 30.04.19
Просмотров: 78
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
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В Октябрьском 8-летний мальчик выпал с балкона

В Октябрьском с балкона выпал мальчик, сообщают местные жители. Уточняется, что это произошло в 34-м микрорайоне. Ребенку было около 8-10 лет, сообщает сайт Newsbash.ru.

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На кадрах опубликованного видео видно, как вокруг тела столпились люди, рядом с мальчиком находятся родители.

«Там что-то случилось, там мальчик мертвый. Вон видите, у родителей какой шок, отец себя винит, всех спрашивает: «За что ты меня так?». Себя бьет,  по земле бьет кулаками», – описала происходящее очевидица.
«Будьте осторожны и бдительны, не подпускайте детей к окнам. Завтра у него должен был быть день рождения», – рассказал еще один очевидец случившегося.

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