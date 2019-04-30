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В Буздякском районе рысь напала на человека

Добавлено: 30.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Буздякский район
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В Буздякском районе рысь напала на человека

В Буздякском районе республики накануне, 29 апреля, охотники застрелили рысь, напавшую на человека. Животное пробралось на территорию одного из хозяйств, вероятно, чтобы полакомиться домашней птицей, но на пути у хищника встал человек, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Мужчине серьезно досталось — зверь нанес ему рваные раны лица и руки. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь и вакцинировали от бешенства.

Лесной хищник был убит охотниками на месте. Тело животного передано на экспертизу ветеринарам.

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