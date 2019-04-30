В Буздякском районе рысь напала на человека
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В Буздякском районе республики накануне, 29 апреля, охотники застрелили рысь, напавшую на человека. Животное пробралось на территорию одного из хозяйств, вероятно, чтобы полакомиться домашней птицей, но на пути у хищника встал человек, сообщает сайт Newsbash.ru.
Лесной хищник был убит охотниками на месте. Тело животного передано на экспертизу ветеринарам.
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