На главу сельсовета Хайбуллинского района завели уголовное дело за пьяную езду
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В Башкирии против главы Новозирганского сельсовета Хайбуллинского района возбудили уголовное дело. 61-летнего мужчину поймали пьяным за рулем, сообщает сайт Newsbash.ru.
Более того, инспекторы заподозрили, что водитель снова пьян. Пройти экспресс-тест мужчина отказался, поэтому его отстранили от управления. Сейчас дело расследует Следком.
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