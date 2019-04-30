На главу сельсовета Хайбуллинского района завели уголовное дело за пьяную езду

В Башкирии против главы Новозирганского сельсовета Хайбуллинского района возбудили уголовное дело. 61-летнего мужчину поймали пьяным за рулем, сообщает сайт Newsbash.ru.



В СК уточнили, что ранее его на полтора года лишили водительских прав за езду в пьяном виде. Несмотря на это, 22 марта этого года глава сельсовета сел за руль. Его Renault Logan остановили на дороге Акъяр – Новочеркасск.Более того, инспекторы заподозрили, что водитель снова пьян. Пройти экспресс-тест мужчина отказался, поэтому его отстранили от управления. Сейчас дело расследует Следком.