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На главу сельсовета Хайбуллинского района завели уголовное дело за пьяную езду

Добавлено: 30.04.19
Просмотров: 111
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Хайбуллинский район
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На главу сельсовета Хайбуллинского района завели уголовное дело за пьяную езду

В Башкирии против главы Новозирганского сельсовета Хайбуллинского района возбудили уголовное дело. 61-летнего мужчину поймали пьяным за рулем, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В СК уточнили, что ранее его на полтора года лишили водительских прав за езду в пьяном виде. Несмотря на это, 22 марта этого года глава сельсовета сел за руль. Его Renault Logan остановили на дороге Акъяр – Новочеркасск.

Более того, инспекторы заподозрили, что водитель снова пьян. Пройти экспресс-тест мужчина отказался, поэтому его отстранили от управления. Сейчас дело расследует Следком.

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