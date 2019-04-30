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В Игинском районе мужчина пытался изнасиловать дочь своей сожительницы

Добавлено: 30.04.19
Просмотров: 27
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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В Игинском районе мужчина пытался изнасиловать дочь своей сожительницы

29 апреля, в Иглинском районе Башкирии 31-летний мужчина чуть не изнасиловал ребенка. Инцидент произошел в селе Тавтиманово, где проживала семья — мать, ее сожитель и дочь, сообщает сайт Newsbash.ru

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Утром женщина отправилась на работу, а как только вернулась, 11-летняя дочь ошарашила ее заявлением, что сожитель приставал к ней. Оказалось, что мужчина решил провести свободное время за бутылкой спиртного и пригласил своего друга. В процессе ему в голову пришла идея — совершить с падчерицей насильственные действия сексуального характера. К счастью, довести дело до конца мужчина не успел. Мать ребенка вызвала полицию.

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