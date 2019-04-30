В Игинском районе мужчина пытался изнасиловать дочь своей сожительницы
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29 апреля, в Иглинском районе Башкирии 31-летний мужчина чуть не изнасиловал ребенка. Инцидент произошел в селе Тавтиманово, где проживала семья — мать, ее сожитель и дочь, сообщает сайт Newsbash.ru.
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