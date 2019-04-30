В Игинском районе мужчина пытался изнасиловать дочь своей сожительницы

29 апреля, в Иглинском районе Башкирии 31-летний мужчина чуть не изнасиловал ребенка. Инцидент произошел в селе Тавтиманово, где проживала семья — мать, ее сожитель и дочь, сообщает сайт Newsbash.ru.



Утром женщина отправилась на работу, а как только вернулась, 11-летняя дочь ошарашила ее заявлением, что сожитель приставал к ней. Оказалось, что мужчина решил провести свободное время за бутылкой спиртного и пригласил своего друга. В процессе ему в голову пришла идея — совершить с падчерицей насильственные действия сексуального характера. К счастью, довести дело до конца мужчина не успел. Мать ребенка вызвала полицию.