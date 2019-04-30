Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии из Павловского водохранилища ушла вода

В Башкирии из Павловского водохранилища ушла вода

Добавлено: 30.04.19
Просмотров: 10
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нуримановский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии из Павловского водохранилища ушла вода

Жители населенных пунктов вблизи Павловского водохранилища, которые пришли отдыхать к воде, были немало удивлены — как раз воды здесь и не было. На огромной территории, которая раньше была заполнена миллионами литров воды, сейчас только почти сухая земля, усеянная ракушками. Люди даже записали пустынные пейзажи на видео, сообщает сайт Newsbash.ru.

— Мы стояли практически на середине водохранилища. Вода раньше стояла вплотную к горнолыжной базе, а сейчас нет ничего, — рассказал автор ролика.
На кадрах и правда видно горнолыжную базу и Павловский парк. Причем съемка действительно ведется практически с середины водохранилища, до дна которого летом едва ли можно достать без акваланга.
— Снижение уровня воды в это время — обычное явление и повторяется каждый год. Перед весенним паводком из хранилища сливают воду, из-за чего ее уровень падает почти на десять метров, а во время половодья река Уфа заполняет свободную емкость, — рассказали в пресс-службе компании. — Такое маневрирование позволяет избежать потопа на больших территориях вдоль реки.
Сейчас в водохранилище поступает почти 200 кубометров воды каждую секунду. До начала лета водоем заполнят почти 1,4 миллиарда литров воды.

В компании также заметили, что снижение уровня воды в хранилище происходило постепенно, а не резко, поэтому рыба и прочая живность вряд ли пострадала.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Паводок 2017: уровень одной из рек Башкирии начал снижаться
Общество
Паводок 2017: уровень одной из рек Башкирии начал снижаться
Паводок в Башкирии: вода в реках Уфы продолжает прибывать
Общество
Паводок в Башкирии: вода в реках Уфы продолжает прибывать
В Башкирии турист сорвался со скалы при попытке сделать фотографию
Общество
В Башкирии турист сорвался со скалы при попытке сделать фотографию
В Чишминском районе жители вынуждены растапливать лед из-за отсутствия воды
Происшествия
В Чишминском районе жители вынуждены растапливать лед из-за отсутствия воды
В Уфе во время ливня вновь затопило здание Росреестра
Общество
В Уфе во время ливня вновь затопило здание Росреестра
Республиканские источники водоснабжения не прошли проверку на чистоту
Общество
Республиканские источники водоснабжения не прошли проверку на чистоту
Журналисты Башкирии собрались на «Журфест-2018»
Общество
Журналисты Башкирии собрались на «Журфест-2018»
Половодье-2017. Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Общество
Половодье-2017. Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: