В Башкирии из Павловского водохранилища ушла вода

Жители населенных пунктов вблизи Павловского водохранилища, которые пришли отдыхать к воде, были немало удивлены — как раз воды здесь и не было. На огромной территории, которая раньше была заполнена миллионами литров воды, сейчас только почти сухая земля, усеянная ракушками. Люди даже записали пустынные пейзажи на видео, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Мы стояли практически на середине водохранилища. Вода раньше стояла вплотную к горнолыжной базе, а сейчас нет ничего, — рассказал автор ролика.

— Снижение уровня воды в это время — обычное явление и повторяется каждый год. Перед весенним паводком из хранилища сливают воду, из-за чего ее уровень падает почти на десять метров, а во время половодья река Уфа заполняет свободную емкость, — рассказали в пресс-службе компании. — Такое маневрирование позволяет избежать потопа на больших территориях вдоль реки.

На кадрах и правда видно горнолыжную базу и Павловский парк. Причем съемка действительно ведется практически с середины водохранилища, до дна которого летом едва ли можно достать без акваланга.Сейчас в водохранилище поступает почти 200 кубометров воды каждую секунду. До начала лета водоем заполнят почти 1,4 миллиарда литров воды.В компании также заметили, что снижение уровня воды в хранилище происходило постепенно, а не резко, поэтому рыба и прочая живность вряд ли пострадала.