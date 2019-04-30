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Обвиняемому в изнасиловании Павлу Яромчуку предъявили еще одно обвинение

Добавлено: 30.04.19
Просмотров: 118
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Обвиняемому в изнасиловании Павлу Яромчуку предъявили еще одно обвинение

Обвиняемого по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе уличили во лжи. Правоохранительные органы считают, что Павел Яромчук солгал о своем диагнозе, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Напомним, ранее адвокат подозреваемого заявил об опухоли, которую обнаружили в мозге его подзащитного. Заболевание требовало дополнительного обследования, поэтому с 1 мая Яромчука отпустили из СИЗО под домашний арест. Он единственный из троих обвиняемый, кому смягчили меру пресечения.

Однако сегодня стало известно, что диагноз не подтвердился. По данным ТАСС, против Яромчука возбудили еще одно уголовное дело, на этот раз по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия».

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