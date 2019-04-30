Обвиняемому в изнасиловании Павлу Яромчуку предъявили еще одно обвинение
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Обвиняемого по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе уличили во лжи. Правоохранительные органы считают, что Павел Яромчук солгал о своем диагнозе, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Однако сегодня стало известно, что диагноз не подтвердился. По данным ТАСС, против Яромчука возбудили еще одно уголовное дело, на этот раз по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия».
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