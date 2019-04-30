В Архангельском районе главу сельсовета обвинили в служебном подлоге
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В Архангельском районе 52-летнюю главу сельсовета подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Подобно этому случаю в 2015 году чиновница дважды освободила от фактического исполнения наказания мужчину, осужденного сначала к 60 часам обязательных работ, потом к 120 часам. Взамен она попросила у него 3 000 рублей для выписки районной газеты для себя и других сотрудников администрации, а также на одну коробку бумаги формата А4 стоимостью 1 600 рублей для нужд сельсовета. В следующем, 2016 году, мужчине пришлось перекопать для чиновницы личный палисадник в ее дворе.
В связи с этими нарушениями сейчас правоохранители допрашивают сотрудников администрации сельсовета, изучают всю документацию, изданную главой сельсовета.
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