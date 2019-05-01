Пожар в Стерлитамаке на улице Шаймуртова: загорелась двухкомнатная квартира
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Минувшей ночью в Стерлитамаке произошел пожар в жилом доме по улице Шаймуратова. О возгорании в пожарную службу сообщили в 1:25, сообщает сайт Newsbash.ru.
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