Пожар в Стерлитамаке на улице Шаймуртова: загорелась двухкомнатная квартира

Минувшей ночью в Стерлитамаке произошел пожар в жилом доме по улице Шаймуратова. О возгорании в пожарную службу сообщили в 1:25, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как оказалась, загорелась двухкомнатная квартира, площадь возгорания составила 6 метров. Из жилого здания были эвакуированы 28 человек, в том числе 5 детей. По данным МЧС республики, пожар удалось потушить в 1:36. На месте работали 9 пожарных и 3 единицы техники.Никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.