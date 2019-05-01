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Пожар в Стерлитамаке на улице Шаймуртова: загорелась двухкомнатная квартира

Добавлено: 01.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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Пожар в Стерлитамаке на улице Шаймуртова: загорелась двухкомнатная квартира

Минувшей ночью в Стерлитамаке произошел пожар в жилом доме по улице Шаймуратова. О возгорании в пожарную службу сообщили в 1:25, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как оказалась, загорелась двухкомнатная квартира, площадь возгорания составила 6 метров. Из жилого здания были эвакуированы 28 человек, в том числе 5 детей. По данным МЧС республики, пожар удалось потушить в 1:36. На месте работали 9 пожарных и 3 единицы техники.Никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

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