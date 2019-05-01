Авария в Буздякском районе: в кювет опрокинулся пьяный водитель
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В минувший вторник, 30 апреля, в Буздякском районе республики произошла серьезная авария. Лишь чудом ее виновник остался в живых, сообщает сайт Newsbash.ru.
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За минувшие сутки на территории Башкортостана зарегистрировано 15 аварий с 16 пострадавшими. Автоинспекторы задержали 33 водителей в состоянии опьянения и пресекли 2600 нарушений правил дорожного движения.
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