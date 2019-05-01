Авария в Буздякском районе: в кювет опрокинулся пьяный водитель

В минувший вторник, 30 апреля, в Буздякском районе республики произошла серьезная авария. Лишь чудом ее виновник остался в живых, сообщает сайт Newsbash.ru.



ДТП случилось около полуночи на шестом километре дороги Буздяк-Чекмагуш. 37-летний мужчина за рулем BMW 525 не справился с управлением и опрокинул иномарку в кювет. Водителя с серьезными травмами доставили в больницу. Оказалось, что сельчанин не имел водительских прав и сел за руль в пьяном виде.За минувшие сутки на территории Башкортостана зарегистрировано 15 аварий с 16 пострадавшими. Автоинспекторы задержали 33 водителей в состоянии опьянения и пресекли 2600 нарушений правил дорожного движения.