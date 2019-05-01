В Краснокамском районе загорелась трава на площади 2 гектара

В Краснокамском районе в СНТ «Коммунальник» возле поселка Староуразаево горела трава на площади 2 га. Огонь перешел на три заброшенных садовых домика и две надворные постройки. Возгорание обитаемых домов было предотвращено: пожар тушили 28 сотрудников ПЧ и МЧС и 13 единиц техники, сообщает сайт Newsbash.ru.



В регионе сейчас действует противопожарный режим, напомнили в МЧС, когда следует соблюдать особую осторожность с огнем. Нарушение карается штрафами.



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