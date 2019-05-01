В Белебее загорелся объект культурного наследия | видео

Возгорание произошло сегодня днем по улице Коммунистической. Видео с места ЧП появилось в интернете. На месте работают пожарные. По словам местных жителей, здание не эксплуатируется более пяти лет. Вход в него ограничен, сообщает сайт Newsbash.ru.

Дом является объектом культурного наследия. Он построен в 1890 году. Тогда здесь располагались номера для приезжающих.Информации о погибших и пострадавших пока нет.