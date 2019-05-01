В Белебее загорелся объект культурного наследия | видео
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Возгорание произошло сегодня днем по улице Коммунистической. Видео с места ЧП появилось в интернете. На месте работают пожарные. По словам местных жителей, здание не эксплуатируется более пяти лет. Вход в него ограничен, сообщает сайт Newsbash.ru.
Информации о погибших и пострадавших пока нет.
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