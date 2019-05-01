Власти Сибая приостановили подтопление карьера

Праздничный день 1 Мая для жителей Сибая ознаменовался неожиданным событием: власти сообщили, что затопление карьера придется временно остановить. Все дело в том, что с тех пор, как люди пошли на зловонную дыру в земле войной, процессы окисления серы, которые бурлят в ее недрах, не только не думали останавливаться, но и вовсе усилились, сообщает сайт Newsbash.ru.



— В центр обработки вызовов ночью поступило обращение, связанное с загазованностью воздуха, — рассказал зампредседателя Госкомитета ЧС по Башкирии Мурат Задин. — По заявкам жителей выезжала передвижная лаборатория. Максимальное превышение диоксида серы в 4,2 раза зафиксировано по адресу: улица Нуриманова, дом 9/1 в 4:30. Сейчас превышение ПДК по диоксиду серы не зафиксировано.Обстановка в городе непростая с ноября прошлого года. В карьере, который принадлежит УГОКу, стала тлеть руда, из огромной воронки пошел удушливый запах серы, и в городе едва не ввели режим ЧС. Счетчики на улицах города порой фиксировали превышения ПДК диоксида серы в атмосфере в десятки раз. Горожане жаловались, что дышат едва ли не чистой серной кислотой.

— Сегодня тепловизионная сьемка очагов окислительных процессов показала подъем температуры по северному борту с 19,1 до 23,5 градуса, и по южному с 18,5 до 24 градусов, — сообщил Артур Аглямов. — В связи с фиксацией превышения ПДК по диоксиду серы и возобновлением парогазовых выделений из очагов окислительных процессов подъем уровня воды был приостановлен на отметке 2,5 метра. Возобновление набора воды будет осуществлено после охлаждения очагов и нормализации атомосферы.

Ситуацию удалось стабилизировать. Смог разгоняли огромными вентиляторами, в городе разместили мобильные лаборатории для анализа воздуха. Здоровье горожан стали мониторить. Детей отправляли отдыхать в Крым. Для кардинального решения проблемы велели подтопить карьер.По словам заместителя технического директора Сибайского филиала Учалинского ГОКа Артура Аглямова, с начала подтопления карьера по южному борту подали 303 тысячи кубометров глинопородной массы, по северному борту — 605 тысяч кубометров.