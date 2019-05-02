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В Баймакском районе водитель без прав опрокинулся в кювет и погиб

Добавлено: 02.05.19
Просмотров: 74
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Баймакский район
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В Баймакском районе водитель без прав опрокинулся в кювет и погиб

1 мая днем, в Баймакском районе, произошло ДТП.  На 10 км трассы Халилово-Кусеево ВАЗ-2190, за рулем которого был 34-летний мужчина без водительского удостоверения, опрокинулся в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.  

Еще одно ДТП в Баймакском районе: пьяный водитель опрокинул авто в кювет, пострадал ребенок 

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