В Баймакском районе водитель без прав опрокинулся в кювет и погиб

1 мая днем, в Баймакском районе, произошло ДТП. На 10 км трассы Халилово-Кусеево ВАЗ-2190, за рулем которого был 34-летний мужчина без водительского удостоверения, опрокинулся в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.



В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.



Еще одно ДТП в Баймакском районе: пьяный водитель опрокинул авто в кювет, пострадал ребенок

