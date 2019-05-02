В Баймакском районе водитель без прав опрокинулся в кювет и погиб
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1 мая днем, в Баймакском районе, произошло ДТП. На 10 км трассы Халилово-Кусеево ВАЗ-2190, за рулем которого был 34-летний мужчина без водительского удостоверения, опрокинулся в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.
В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
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