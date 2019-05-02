В Туймазинском районе лоб в лоб столкнулись «Форд Фокус» и «Фольксваген Поло»: погиб один из водителей
Комментарии (0)
Загрузка...
В минувшую среду, 1 мая, чудовищная авария произошла на 1332 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск в Туймазинском районе Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.
В лобовом столкновении сошлись «Форд Фокус» под управлением 23-летнего мужчины и «Фольксваген Поло», за рулем которого находилась 38-летняя жительница Уфимского района. Смертельные травмы получил водитель «Форда», не имевший водительского удостоверения. Автоледи с травмами доставили в больницу.
Всего за сутки на территории республики зарегистрировано восемь аварий с тремя погибшими, еще семеро пострадали. Сотрудники ГИБДД Башкирии задержали 58 нетрезвых водителей и пресекли 2400 нарушений ПДД.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
В Уфе на перекрестке лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Форд Фокус: пострадали три человека
Происшествия
Авария в Мелеузовском районе: по вине автоледи пострадали ребенок и пассажирка
Происшествия
Авария в Краснокамском районе: в лобовом столкновении Шевроле Нива и Камаза погибла пассажирка
Происшествия
В Туймазинском районе Башкирии внедорожник на огромной скорости врезался в грузовик
Происшествия
В Бурзянском районе в лобовом столкновении двух авто пострадали 4 человека
Происшествия
В Стерлитамаке молодой водитель сбил пенсионерку
Происшествия
В Салаватском районе в лобовом столкновении погибла пожилые пара
Общество / Происшествия
Жительница Башкирии спровоцировала аварию в Дуванском районе