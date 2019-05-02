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В Туймазинском районе лоб в лоб столкнулись «Форд Фокус» и «Фольксваген Поло»: погиб один из водителей

Добавлено: 02.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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В Туймазинском районе лоб в лоб столкнулись «Форд Фокус» и «Фольксваген Поло»: погиб один из водителей

В минувшую среду, 1 мая, чудовищная авария произошла на 1332 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск в Туймазинском районе Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Около девяти вечера возле села Кандры на высокой скорости столкнулись два встречных автомобиля.

В лобовом столкновении сошлись «Форд Фокус» под управлением 23-летнего мужчины и «Фольксваген Поло», за рулем которого находилась 38-летняя жительница Уфимского района. Смертельные травмы получил водитель «Форда», не имевший водительского удостоверения. Автоледи с травмами доставили в больницу.

Всего за сутки на территории республики зарегистрировано восемь аварий с тремя погибшими, еще семеро пострадали. Сотрудники ГИБДД Башкирии задержали 58 нетрезвых водителей и пресекли 2400 нарушений ПДД.

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