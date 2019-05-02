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В Башкирии мужчина пригласил двух девушек на квартиру и, угрожая ножом, изнасиловал одну из них

Добавлено: 02.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Башкирии мужчина пригласил двух девушек на квартиру и, угрожая ножом, изнасиловал одну из них

Отправиться за решетку на шесть лет грозит 42-летнему жителю Альшеевского района. Мужчину подозревают в изнасиловании 26-летней уфимки, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По словам источника, все произошло в минувшую субботу, 27 апреля. Две девушки пошли в ночной клуб и познакомились там с щедрым посетителем — он все норовил угостить подружек спиртным. Одна на чары не купилась, а другая, 26-летняя, потеряла бдительность и на его ухаживания ответила.

Когда веселье в клубе закончилось, все трое отправились на квартиру к мужчине. Вот тут-то и начался кошмар и ужас: новый знакомый достал нож, помахал перед носом у неочарованной подружки и скомандовал, мол, иди в другую комнату и не мешай мне.

А ту, что проявила симпатию, мужчина изнасиловал. 
— Девушке удалось выскочить на улицу, мимо проезжал полицейский патруль. Стражи порядка выслушали ее, пошли в ту квартиру и задержали насильника, — рассказал источник.
Это оказался уроженец Альшеевского района, ранее его уже судили за кражу, он лишь недавно освободился. А квартира, где все приключилось, оказалась даже не его — он снял ее посуточно на три дня.

По словам собеседника, на мужчину завели уголовное дело по статье «Изнасилование»

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