В Башкирии мужчина пригласил двух девушек на квартиру и, угрожая ножом, изнасиловал одну из них
Комментарии (0)
Загрузка...
Отправиться за решетку на шесть лет грозит 42-летнему жителю Альшеевского района. Мужчину подозревают в изнасиловании 26-летней уфимки, сообщает сайт Newsbash.ru.
Когда веселье в клубе закончилось, все трое отправились на квартиру к мужчине. Вот тут-то и начался кошмар и ужас: новый знакомый достал нож, помахал перед носом у неочарованной подружки и скомандовал, мол, иди в другую комнату и не мешай мне.
А ту, что проявила симпатию, мужчина изнасиловал.
— Девушке удалось выскочить на улицу, мимо проезжал полицейский патруль. Стражи порядка выслушали ее, пошли в ту квартиру и задержали насильника, — рассказал источник.Это оказался уроженец Альшеевского района, ранее его уже судили за кражу, он лишь недавно освободился. А квартира, где все приключилось, оказалась даже не его — он снял ее посуточно на три дня.
По словам собеседника, на мужчину завели уголовное дело по статье «Изнасилование»
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
В Игинском районе мужчина пытался изнасиловать дочь своей сожительницы
Происшествия
В Давлекановском районе мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы
Происшествия
В Салаватском районе мужчина убил мужа своей сестры
Человек и закон
В Ишимбае пенсионер изнасиловал несовершеннолетнюю внучку
Человек и закон
Житель Ишимбая получил 19 лет за убийство двух человек и поджог дома
Происшествия
По улицам Уфы бегал неадекватный мужчина с ножом
Общество / Происшествия
Пенсионерка из Башкирии попала под следствие за аферу с получением жилья
Общество / Происшествия
В Башкирии двое парней из-за 4 тысяч рублей убили и сожгли девушку