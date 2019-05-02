В Туймазах пожилой мужчина ответил за грубость другому ножом в живот

В Туймазах стражи порядка устанавливают обстоятельства нападения на 31-летнего мужчину. Горожанин попросил у сидевшего на скамейке мужчины сигарету, но нагрубил и пнул его. За это незнакомец пырнул туймазинца ножом в живот, сообщает сайт Newsbash.ru.



В отделе полиции задержанный рассказал, что спокойно курил на скамейке. К нему подошел прохожий и попросил сигаретку. Пенсионер стал неспешно доставать папиросу, но вдруг мужчина разозлился, обругал и ударил его ногой. 62-летний туймазинец такого хамства не потерпел и ударил незнакомца ножом в живот, после чего ушел.По данным пресс-службы МВД Башкортостана, 31-летнего пострадавшего доставили в центральную районную больницу, а вспыльчивый горожанин стал фигурантом дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.