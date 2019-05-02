В Башкирии на трассе перевернулось авто: погибла 8-летняя девочка
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Сегодня, по данным дорожной полиции Башкирии, произошла авария, в которой погибла 8-летняя девочка, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Вместе с водителем в автомобиле находились четыре ребенка. Восьмилетняя девочка вылетела из салона машины через окно и скончалась на месте ДТП от полученных повреждений.
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