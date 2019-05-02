В Башкирии на трассе перевернулось авто: погибла 8-летняя девочка

Сегодня, по данным дорожной полиции Башкирии, произошла авария, в которой погибла 8-летняя девочка, сообщает сайт Newsbash.ru.



Известно, что авария произошла сегодня в 14:30 на 152 километре автодороги Ира – Магнитогорск. Предварительно сотрудники ГИБДД установили, что 30-летняя женщина за рулем автомобиля «Дэу Матиз», следуя по направлению к селу Зилаир, не справилась с управлением, в результате чего машина перевернулась.Вместе с водителем в автомобиле находились четыре ребенка. Восьмилетняя девочка вылетела из салона машины через окно и скончалась на месте ДТП от полученных повреждений.