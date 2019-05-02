В Салаватском районе браконьеры стреляли в лебедей

В Башкирии неизвестные расстреляли из ружей лебедей, плавающих по реке Ай. Инцидент произошел накануне в Салаватском районе республики, сообщает сайт Newsbash.ru.



- По подозрению в браконьерстве в отдел полиции были доставлены трое мужчин. У них обнаружено охотничье оружие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, как минимум двое пернатых погибли. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.