В Салаватском районе браконьеры стреляли в лебедей
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В Башкирии неизвестные расстреляли из ружей лебедей, плавающих по реке Ай. Инцидент произошел накануне в Салаватском районе республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
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- По подозрению в браконьерстве в отдел полиции были доставлены трое мужчин. У них обнаружено охотничье оружие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.
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