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В Салаватском районе браконьеры стреляли в лебедей

Добавлено: 02.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салаватский район
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В Салаватском районе браконьеры стреляли в лебедей

В Башкирии неизвестные расстреляли из ружей лебедей, плавающих по реке Ай. Инцидент произошел накануне в Салаватском районе республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщил источник в правоохранительных органах, как минимум двое пернатых погибли. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. 
- По подозрению в браконьерстве в отдел полиции были доставлены трое мужчин. У них обнаружено охотничье оружие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

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