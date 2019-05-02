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В Уфе сильный ветер разнес воду до проезжей части из фонтана на площади Салавата Юлаева

Добавлено: 02.05.19
Просмотров: 67
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе сильный ветер разнес воду до проезжей части из фонтана на площади Салавата Юлаева

В Уфе на площади Салавата Юлаева разбушевавшийся ветер разносит воду из фонтана до проезжей части, сообщили очевидцы. Вся площадь залита водой, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Обильные потоки воды от чаши фонтана стекают по ступеням вниз, к стоянке и дороге.

Напомним, сегодня, 2 мая и завтра, 3 мая, в Уфе и местами на территории Башкирии прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение.

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