В Уфе сильный ветер разнес воду до проезжей части из фонтана на площади Салавата Юлаева

В Уфе на площади Салавата Юлаева разбушевавшийся ветер разносит воду из фонтана до проезжей части, сообщили очевидцы. Вся площадь залита водой, сообщает сайт Newsbash.ru.



Обильные потоки воды от чаши фонтана стекают по ступеням вниз, к стоянке и дороге.Напомним, сегодня, 2 мая и завтра, 3 мая, в Уфе и местами на территории Башкирии прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение.