В Уфе сильный ветер разнес воду до проезжей части из фонтана на площади Салавата Юлаева
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В Уфе на площади Салавата Юлаева разбушевавшийся ветер разносит воду из фонтана до проезжей части, сообщили очевидцы. Вся площадь залита водой, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Напомним, сегодня, 2 мая и завтра, 3 мая, в Уфе и местами на территории Башкирии прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение.
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