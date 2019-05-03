В Уфимском районе около деревни Якшиваново пожарные тушили 10 гектаров сухой травы

В Башкирии пожарные всю ночь тушили природный пожар. Вчера вечером около деревни Якшиваново Уфимского района загорелось 10 гектаров сухой травы, сообщает сайт Newsbash.ru.



Чтобы огонь не распространился на соседние населенные пункты, спасатели сделали опашку. Ближе к утру пламя удалось сбить. Полная ликвидация пожара зафиксирована в 3:40.По данным МЧС никто из людей не погиб и не пострадал. Угрозы селам и деревням нет. В причинах возгорания сейчас разбираются инспекторы. Напомним, в Башкирии с 30 апреля действует особый противопожарный режим.