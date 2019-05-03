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В Уфимском районе около деревни Якшиваново пожарные тушили 10 гектаров сухой травы

Добавлено: 03.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфимском районе около деревни Якшиваново пожарные тушили 10 гектаров сухой травы

В Башкирии пожарные всю ночь тушили природный пожар. Вчера вечером около деревни Якшиваново Уфимского района загорелось 10 гектаров сухой травы, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Чтобы огонь не распространился на соседние населенные пункты, спасатели сделали опашку. Ближе к утру пламя удалось сбить. Полная ликвидация пожара зафиксирована в 3:40.

По данным МЧС никто из людей не погиб и не пострадал. Угрозы селам и деревням нет. В причинах возгорания сейчас разбираются инспекторы. Напомним, в Башкирии с 30 апреля действует особый противопожарный режим.

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