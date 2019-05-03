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Под Благовещенском местные жители пострадали от смога возникшего в результате степного пожара

Добавлено: 03.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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Под Благовещенском местные жители пострадали от смога возникшего в результате степного пожара

Под Благовещенском местные жители жалуются, что им нечем дышать из-за дыма, который образовался в результате крупного пожара. Пользователи социальных сетей опубликовали видео и фотографии, на которых видны масштабы распространения огня, сообщает сайт Newsbash.ru.

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«Да, здесь, наверное, камера то этого не передаст. Прямо все горит. Просто красный, кровавый берег. Здесь уже пора ЧС, наверное, объявлять. Людей пора поднимать, здесь однозначно пожарные просто так не помогут. Очень серьезно, смотрите, весь берег горит. Все», – комментирует происходящее на видео депутат Благовещенского района Сергей Жуков.
В республиканский МЧС информация о пожаре поступила в 20:04, сообщили в ведомстве. По прибытии спасатели установили, что горит сухая травяная растительность на площади 10 гектаров около Якшиваново. К тушению пожара привлекли из главного управления 30 человек и 5 единиц техники, 66 человек и 18 единиц техники Башкирской территориальной подсистемы службы ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе от МЧС России – 49 человек и 9 единиц техники. На тушение подано 4 ствола. Сообщается, что угрозы населенным пунктам нет. Ситуация находится на контроле МЧС. 

По словам местных жителей, огонь начал распространяться с семи вечера. Горят также поселки Рудный и Благо. 
«У нас тут за Белой горит, дышать в городе нечем, дым в округе.  По всему городу дым, окошки открыты были у всех, даже в Благе пахло», – рассказал очевидец события.
В социальных сетях пользователи искренне переживали за людей, проживающих рядом с пожаром. 
«Господи, помоги, бедные люди», – написала в социальных сетях Айгуль Сандакова.

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