В детской поликлинике Стерлитамака произошла давка из-за длинной очереди
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В Стерлитамаке в детской поликлинике из-за огромной очереди к специалистам образовалась давка. Сообщается, что такое в городской поликлинике № 4 уже не в первый раз, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Что за издевательства над людьми в 4 детской поликлинике! Запись к специалистам два дня в неделю, сегодня пришли в 7.20, огромная очередь, талон достался только к одному специалисту. Для чего это делается? Чтобы все шли к платным врачам?» – спросили родители.Возмущеные местные жители уточнили, чтобы записать своих детей, люди ходят в поликлинику неделями.
«Обратите внимание на надпись под потолком. В данном случае, звучит, как издевательство! В таких условиях и здоровый ребёнок получит тепловой удар, переутомление и невроз», – заметили в ответ пользователи социальных сетей.
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