В Стерлитамаке задержали распространителей наркотиков

В подъезде одного из жилых домов Стерлитамака полицейские задержали неработающую жительницу города, у которой обнаружили и изъяли пакетик с 3 гр. гашиша, сообщает сайт Newsbash.ru.



Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Позже при обыске дома у задержанной также обнаружили наркотики. Общая масса изъятых веществ составляет более 59 грамм, что считается в крупном размере.Оказалось, что женщина реализовывала наркотики не одна, а со своим сожителем. Они занимались тем, что расфасовывали по пакетикам партии запрещенных веществ, содержащие наркотические вещества. После чего 21 - летняя девушка продавала их потребителям наркотических средств.Также в квартире оперативники изъяли банковские карты, телефоны, ноутбуки и планшеты, с помощью которых злоумышленники искали покупателей.По словам задержанных, «работу» они нашли в интернете: откликнулись в сети на предложение быстрого заработка.В Управлении МВД России по городу Стерлитамаку возбуждено четыре уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренных ч.1 ст.228 УК РФ, ч. 3 ст. 30 - п.г. ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.