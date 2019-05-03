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В Стерлитамаке задержали распространителей наркотиков

Добавлено: 03.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке задержали распространителей наркотиков

В подъезде одного из жилых домов Стерлитамака полицейские задержали неработающую жительницу города, у которой обнаружили и изъяли пакетик с 3 гр. гашиша, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Позже при обыске дома у задержанной также обнаружили наркотики. Общая масса изъятых веществ составляет более 59 грамм, что считается в крупном размере.

Оказалось, что женщина реализовывала наркотики не одна, а со своим сожителем. Они занимались тем, что расфасовывали по пакетикам партии запрещенных веществ, содержащие наркотические вещества. После чего  21 - летняя  девушка продавала их  потребителям наркотических средств.

Также в квартире оперативники изъяли банковские карты, телефоны, ноутбуки и планшеты, с помощью которых злоумышленники искали покупателей.

По словам задержанных, «работу» они нашли в интернете: откликнулись в сети на предложение быстрого заработка.

В Управлении МВД России по городу Стерлитамаку возбуждено четыре уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренных ч.1 ст.228 УК РФ, ч. 3 ст. 30 - п.г. ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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