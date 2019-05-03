Основатель стартапа LinguaLeo зарезал в Дюртюлях собственную сестру

Страшная трагедия накануне произошла в Башкирии в городе Дюртюли. Автор одного из популярных приложений по изучению иностранных языков убил свою родную сестру. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как сообщает Mash, убийство произошло вчера в Дюртюлях. 35-летний Айнур А., находясь в доме родителей, напал на родную сестру. Между ними произошел конфликт, мужчина схватил со стола нож и 8 раз ударил им несчастную. Журналистам удалось выяснить, что ссоры между родственниками были делом обычным. По некоторым данным, погибшая страдала психическим заболеванием и часто говорила сама с собой, а задержанного это выводило из себя.Тело женщины вскоре обнаружила родная мать погибшей. Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют причины произошедшей трагедии.Приложение LinguaLeo является одним из самых топовых электронных помощников для изучения иностранных языков в России. В нем насчитывается более 15 миллионов пользователей по всему миру, которые делятся условно на учителей и их учеников. LinguaLeo считается пионером в области платных образовательных услуг в России онлайн. В своем недавнем интервью основатель сервиса Айнур А. рассказывал о планах осуществить давнюю мечту: научить людей по всему миру через свое приложение говорить на татарском языке.