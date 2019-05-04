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Пожар в Салавате: в двухэтажном доме погиб пожилой мужчина

Добавлено: 04.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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Пожар в Салавате: в двухэтажном доме погиб пожилой мужчина

В Салавате ночью произошел пожар в двухэтажном жилом доме по улице Строителей. Сообщение на пульт диспетчера поступило в 3:18. В ходе тушения огня был обнаружен труп 60-летнего мужчины. Также пострадала 31-летняя женщина, ее госпитализировали, сообщает сайт Newsbash.ru.

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На место происшествия прибыли пожарные, медики и полиция. Огнеборцы по лестничным маршам эвакуировали 20 человек, среди них были 5 детей. На базе гостиницы «Урал» организован пункт временного размещения. По предварительным данным, там разместят 5 человек, остальные пока поживут у родственников.

В 5:20 пожар был полностью потушен. Огонь повредил комнату и балкон в двухкомнатной квартире на втором этаже, а также кровлю дома на площади 280 квадратных метров.

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