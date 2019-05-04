Пожар в Салавате: в двухэтажном доме погиб пожилой мужчина
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В Салавате ночью произошел пожар в двухэтажном жилом доме по улице Строителей. Сообщение на пульт диспетчера поступило в 3:18. В ходе тушения огня был обнаружен труп 60-летнего мужчины. Также пострадала 31-летняя женщина, ее госпитализировали, сообщает сайт Newsbash.ru.
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В 5:20 пожар был полностью потушен. Огонь повредил комнату и балкон в двухкомнатной квартире на втором этаже, а также кровлю дома на площади 280 квадратных метров.
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