Пожар в Салавате: в двухэтажном доме погиб пожилой мужчина

В Салавате ночью произошел пожар в двухэтажном жилом доме по улице Строителей. Сообщение на пульт диспетчера поступило в 3:18. В ходе тушения огня был обнаружен труп 60-летнего мужчины. Также пострадала 31-летняя женщина, ее госпитализировали, сообщает сайт Newsbash.ru.



На место происшествия прибыли пожарные, медики и полиция. Огнеборцы по лестничным маршам эвакуировали 20 человек, среди них были 5 детей. На базе гостиницы «Урал» организован пункт временного размещения. По предварительным данным, там разместят 5 человек, остальные пока поживут у родственников.В 5:20 пожар был полностью потушен. Огонь повредил комнату и балкон в двухкомнатной квартире на втором этаже, а также кровлю дома на площади 280 квадратных метров.