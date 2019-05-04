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В Давлекановском районе в реке в салоне автомобиля нашли тело мужчины | видео

Добавлено: 04.05.19
Просмотров: 77
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
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В Давлекановском районе в реке в салоне автомобиля нашли тело мужчины | видео

Трагический случай произошел на днях в Давлекановском районе. Пропажей 47-летнего мужчины обеспокоилась его жена. Спасатели нашли тело в автомобиле, съехавшем в реку, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, сообщение о пропаже мужчины поступило ночью 2 мая. В ходе поисково-спасательных работ автомобиль нашли в реке Деме, в салоне находилось тело погибшего – мужчина утонул.

Напомним, похожий случай произошел 1 мая в Кармаскалинском районе. ВАЗ пятой модели упал с моста на реке Узень, в результате водитель автомобиля погиб.

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