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В Стерлитамакском районе водитель протаранил остановившийся на светофоре автомобиль

Добавлено: 04.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамакском районе водитель протаранил остановившийся на светофоре автомобиль

В минувшую пятницу, 3 мая, в Стерлитамакском районе произошла авария на 135 километре трассы Уфа-Оренбург. Легковушка врезалась в остановившуюся на светофоре иномарку, сообщает сайт Newsbash.ru.

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63-летний салаватец за рулем «Лады Приоры» протаранил «Рено Логан», который остановился на красный свет. Травмы получила 62-летняя пассажирка «Приоры», супруга водителя. Женщину отвезли в больницу.

Всего за сутки на территории Башкортостана зарегистрировано четыре аварии с четырьмя пострадавшими. 62 водителя попались нетрезвыми за рулем, автоинспекторы пресекли 2400 нарушений ПДД.

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