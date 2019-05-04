В Стерлитамакском районе водитель протаранил остановившийся на светофоре автомобиль
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В минувшую пятницу, 3 мая, в Стерлитамакском районе произошла авария на 135 километре трассы Уфа-Оренбург. Легковушка врезалась в остановившуюся на светофоре иномарку, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Всего за сутки на территории Башкортостана зарегистрировано четыре аварии с четырьмя пострадавшими. 62 водителя попались нетрезвыми за рулем, автоинспекторы пресекли 2400 нарушений ПДД.
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