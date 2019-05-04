В Стерлитамакском районе водитель протаранил остановившийся на светофоре автомобиль

В минувшую пятницу, 3 мая, в Стерлитамакском районе произошла авария на 135 километре трассы Уфа-Оренбург. Легковушка врезалась в остановившуюся на светофоре иномарку, сообщает сайт Newsbash.ru.



63-летний салаватец за рулем «Лады Приоры» протаранил «Рено Логан», который остановился на красный свет. Травмы получила 62-летняя пассажирка «Приоры», супруга водителя. Женщину отвезли в больницу.Всего за сутки на территории Башкортостана зарегистрировано четыре аварии с четырьмя пострадавшими. 62 водителя попались нетрезвыми за рулем, автоинспекторы пресекли 2400 нарушений ПДД.