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В Уфе наряд ДПС задержал магазинного вора

Добавлено: 04.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе наряд ДПС задержал магазинного вора

По предварительной информации сотрудники ДПС поймали магазинного вора, который пытался украсть штаны. При проверке документов преступник попытался сбежать, кинувшись наутек, но ГАИшники оказались проворнее, сообщает сайт Newsbash.ru.

Злоумышленник был сразу пойман и закован в наручники.

По неподтвержденным данным, преступником оказался ранее судимый нелегальный мигрант из Средней Азии. Теперь воришке грозит депортация в родную страну, но только после отбывания наказания на Российской территории.

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