В Уфе наряд ДПС задержал магазинного вора
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По предварительной информации сотрудники ДПС поймали магазинного вора, который пытался украсть штаны. При проверке документов преступник попытался сбежать, кинувшись наутек, но ГАИшники оказались проворнее, сообщает сайт Newsbash.ru.
Злоумышленник был сразу пойман и закован в наручники.
По неподтвержденным данным, преступником оказался ранее судимый нелегальный мигрант из Средней Азии. Теперь воришке грозит депортация в родную страну, но только после отбывания наказания на Российской территории.
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