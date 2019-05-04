В Баймакском районе опрокинулся автомобиль: в салоне находились годовалые дети-близнецы
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Серьезная авария произошла сегодня вечером, 4 мая, в Баймакском районе республики. На трассе Магнитогорск-Ира опрокинулся автомобиль «Субару Форестер». В салоне находилось пять человек, в том числе годовалые дети-близнецы, сообщает сайт Newsbash.ru.
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