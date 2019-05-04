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В Баймакском районе опрокинулся автомобиль: в салоне находились годовалые дети-близнецы

Добавлено: 04.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Баймакский район
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В Баймакском районе опрокинулся автомобиль: в салоне находились годовалые дети-близнецы

Серьезная авария произошла сегодня вечером, 4 мая, в Баймакском районе республики. На трассе Магнитогорск-Ира опрокинулся автомобиль «Субару Форестер». В салоне находилось пять человек, в том числе годовалые дети-близнецы, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Баймакском районе водитель без прав опрокинулся в кювет и погиб

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В Баймакском районе водитель без прав опрокинулся в кювет и погиб
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, за рулем иномарки находился 22-летний житель Оренбургской области. Со слов водителя, он заснул за рулем и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. Родители мужчины – 45 и 46 лет – с травмами были госпитализированы. Также медики осматривают двух годовалых детей.

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