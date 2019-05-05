В Мечетлинском районе подросток на мопеде сбил ребенка
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Вечером в субботу, 4 мая, в Мечетлинском районе в больнице оказался девятилетний мальчик. Ребенка сбил подросток на мопеде, сообщает сайт Newsbash.ru.
ДТП случилось в деревне Старомещерово, когда девятилетний мальчик играл на поле в футбол. Юного спортсмена сбил 13-летний мальчик на мопеде «Вента». Пострадавшего отправили в больницу.
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