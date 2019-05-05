В Туймазинском районе неизвестный хищник растерзал 9 овец

В Туймазинском районе республики объявился опасный хищник. На майские праздники он растерзал девять овец, мирно пасущихся у дома. Со слов местных жителей, животное — никто иной как чупакабра. Фото загубленного скота разместил в соцсетях местный житель, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Страшилка на ночь. В одной из деревень Туймазинского района, в ночь на 3 мая было задушено девять овец. Неужели чупакабра вернулся? — предположил автор фотографий.

Местные жители считают, что виноваты могут быть бродячие собаки или волки, но никак не чупакабра.Заявление о нападениях чупакабры появляются с завидной регулярностью. Каждый раз мифическое создание действует по-разному — открывает клетки, высасывает кровь или разрывает на части свои жертвы. Ученые уверены, что никакой чупакабры не существует. В зависимости от способа нападения, это может быть куница, лиса и даже крупный филин.