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В Туймазинском районе неизвестный хищник растерзал 9 овец

Добавлено: 05.05.19
Просмотров: 64
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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В Туймазинском районе неизвестный хищник растерзал 9 овец

В Туймазинском районе республики объявился опасный хищник. На майские праздники он растерзал девять овец, мирно пасущихся у дома. Со слов местных жителей, животное — никто иной как чупакабра. Фото загубленного скота разместил в соцсетях местный житель, сообщает сайт Newsbash.ru.

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— Страшилка на ночь. В одной из деревень Туймазинского района, в ночь на 3 мая было задушено девять овец. Неужели чупакабра вернулся? — предположил автор фотографий.
Местные жители считают, что виноваты могут быть бродячие собаки или волки, но никак не чупакабра.

Заявление о нападениях чупакабры появляются с завидной регулярностью. Каждый раз мифическое создание действует по-разному — открывает клетки, высасывает кровь или разрывает на части свои жертвы. Ученые уверены, что никакой чупакабры не существует. В зависимости от способа нападения, это может быть куница, лиса и даже крупный филин.

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