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В Башкирии продолжают действовать три очага природных пожаров

Добавлено: 05.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Башкирии продолжают действовать три очага природных пожаров

В Башкирии продолжают действовать три очага природных пожаров, сообщает МЧС республики. Два из них на территории Зилаирского района, сейчас там происходит активное горение на площади 80 га и 65 га. Еще одно возгорание на площади 15 га в Гафурийском районе локализовано, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии будет действовать особый противопожарный режим

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Всего за прошедшие сутки, по информации чрезвычайного ведомства, в Башкортостане возникло 9 очагов природных пожаров на общей площади 229,11 га. 8 из них на текущий момент потушены. Всего с начала пожароопасного периода 2019 года возникло 45 очагов природных пожаров на общей площади 505,07 га.

5 мая по республике прогнозируются пожароопасность 2, местами 3 классов.

Напомним, что с 30 апреля в Башкирии введен особый противопожарный режим. В лесных массивах и рядом с ними Правительство РБ запретило разведение костров, сжигание бытовых отходов, а также пал травы. При Минлесхозе РБ действует круглосуточная региональная диспетчерская служба: (347) 218-14-14.
Единый федеральный номер Лесной охраны: 8-800-100-94-00.

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