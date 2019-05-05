В Башкирии продолжают действовать три очага природных пожаров, сообщает МЧС республики. Два из них на территории Зилаирского района, сейчас там происходит активное горение на площади 80 га и 65 га. Еще одно возгорание на площади 15 га в Гафурийском районе локализовано, сообщает сайт Newsbash.ru.



Всего за прошедшие сутки, по информации чрезвычайного ведомства, в Башкортостане возникло 9 очагов природных пожаров на общей площади 229,11 га. 8 из них на текущий момент потушены. Всего с начала пожароопасного периода 2019 года возникло 45 очагов природных пожаров на общей площади 505,07 га.5 мая по республике прогнозируются пожароопасность 2, местами 3 классов.Напомним, что с 30 апреля в Башкирии введен особый противопожарный режим. В лесных массивах и рядом с ними Правительство РБ запретило разведение костров, сжигание бытовых отходов, а также пал травы. При Минлесхозе РБ действует круглосуточная региональная диспетчерская служба: (347) 218-14-14.Единый федеральный номер Лесной охраны: 8-800-100-94-00.