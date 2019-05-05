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В одном из торговых комплексов Уфы загорелся гироскутер

Добавлено: 05.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В одном из торговых комплексов Уфы загорелся гироскутер

В уфимском ТСК «Сипайловский» в одном из отделов задымился аккумулятор гироскутера. Фотографии с места выложил один из очевидцев в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.

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— Взорвался аккумулятор от гироскутера, — рассказал автор фотографий, чем немало переполошил хозяев такого вида техники.
Позже выяснилось, что взрыва никакого не было. А мусор оставили сотрудники магазина, которые до приезда пожарных смогли справиться с задымлением.
— Задымился блок питания, — рассказали продавцы. — Огнетушителем воспользовались, он порошковый, от него и была вся грязь.Короткое замыкание электротехники часто становится причиной пожаров. Порой — с серьезными последствиями.

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