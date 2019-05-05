Пять туристов из Башкирии застряли на борту самолета выполнявшего рейс Анталья-Оренбург
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Жительница Башкирии Оксана Михайлова рассказала, что пассажиры рейса Анталья-Оренбург, на борту которого в том числе находились пятеро жителей республики, стали заложниками сложной ситуации, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Пассажиры рейса Анталья-Оренбург не смогли вылететь из аэропорта. Наш рейс задержали на 3 часа, мы не понимали, что происходит. Далее нас все же посадили в самолет, и командир корабля объявил, что мы летим не в Оренбург, а в Дубай спасать застрявших туристов в аэропорту ОАЭ. Для всех пассажиров это стало мягко говоря сюрпризом! 12 часов в пути, 2 взлета, 2 посадки», – сообщила она.По словам женщины, на борту самолета начался скандал, который продолжался два часа.
«Взрослые кричали, дети плакали, маме нашей стало плохо с сердцем, и у нее поднялся сахар в крови. Благо на борту были люди, которые смогли привести ее в нормальное состояние. Туристы, которые не хотели такого длительного перелета, а также те, кто по состоянию здоровья понимал, что этот перелет существенно на них повлияет, сошли с самолета», – рассказала Оксана Михайлова, уточнив, что тех, кто сошел с самолете, отвезли в отель, покормили, и в данный момент туроператор ищет на чем отправить людей до Оренбурга.
«Люди покупали билет Анталья - Оренбург, такой длительный и тяжелый перелет для многих стал шоком», – объяснила она ситуацию.
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