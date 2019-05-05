В Уфе сломалась канатная дорога: 7 человек повисли в воздухе
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе сегодня произошла аварийная остановка канатной дороги. В это время в кабинках находились семь человек, в том числе двое детей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:В одном из торговых комплексов Уфы загорелся гироскутер
По сообщению УГЗ Уфы, фуникулер закрыли на ремонт.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Общество
От памятника Салавату к набережной за минуту: в Уфе построят фуникулер
Происшествия
В Башкирии автобус следовавший из Учалов опрокинулся в кювет
Происшествия
В Белорецком районе спасатели помогли застрявшему на трассе школьному автобусу с детьми
Происшествия
В Баймакском районе в ДТП автобуса и легковушки погиб водитель
Происшествия
Возле канатной дороги в Уфе нашли окоченевшую от холода девушку
Происшествия
В шахте Соликамска нашли тела восьми горняков
Происшествия
В Баймакском районе опрокинулся автомобиль: в салоне находились годовалые дети-близнецы
Происшествия
ЧП над Башкирией: аварийная посадка самолета в Уфе