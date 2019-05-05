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В Уфе сломалась канатная дорога: 7 человек повисли в воздухе

Добавлено: 05.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе сломалась канатная дорога: 7 человек повисли в воздухе

В Уфе сегодня произошла аварийная остановка канатной дороги. В это время в кабинках находились семь человек, в том числе двое детей, сообщает сайт Newsbash.ru.

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На место выехали спасатели. Специалисты выяснили, что остановка произошла из-за поломки двигателя. Пассажиров доставили наверх, в результате инцидента никто не пострадал.

По сообщению УГЗ Уфы, фуникулер закрыли на ремонт.

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