В Уфе сломалась канатная дорога: 7 человек повисли в воздухе

В Уфе сегодня произошла аварийная остановка канатной дороги. В это время в кабинках находились семь человек, в том числе двое детей, сообщает сайт Newsbash.ru.



На место выехали спасатели. Специалисты выяснили, что остановка произошла из-за поломки двигателя. Пассажиров доставили наверх, в результате инцидента никто не пострадал.По сообщению УГЗ Уфы, фуникулер закрыли на ремонт.