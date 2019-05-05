В Уфе мужчина протаранил 6 автомобилей | видео

В одном из уфимских дворов сняли на видео, как водитель «Хендая» таранит припаркованные машины. По словам очевидцев, мужчина за рулем иномарки повредил не менее шести автомобилей, сообщает сайт Newsbash.ru.



Автор ролика сообщает, что, вероятно, водитель был пьян. Многие пользователи соцсетей осудили оператора за то, что тот не пытался воспрепятствовать действиям злоумышленника. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства инцидента и мотивы поступка водителя.