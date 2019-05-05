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В Уфе мужчина протаранил 6 автомобилей | видео

Добавлено: 05.05.19
Просмотров: 48
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе мужчина протаранил 6 автомобилей | видео

В одном из уфимских дворов сняли на видео, как водитель «Хендая» таранит припаркованные машины. По словам очевидцев, мужчина за рулем иномарки повредил не менее шести автомобилей, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Автор ролика сообщает, что, вероятно, водитель был пьян. Многие пользователи соцсетей осудили оператора за то, что тот не пытался воспрепятствовать действиям злоумышленника. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства инцидента и мотивы поступка водителя.

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