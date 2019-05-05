В Уфе мужчина протаранил 6 автомобилей | видео
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В одном из уфимских дворов сняли на видео, как водитель «Хендая» таранит припаркованные машины. По словам очевидцев, мужчина за рулем иномарки повредил не менее шести автомобилей, сообщает сайт Newsbash.ru.
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