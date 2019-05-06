Самолет «Мустай Карим» потерпел крушение в Шереметьево: погиб 41 человек | видео

При жесткой посадке и последующем пожаре в самолете SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек – выжило всего 37 из 78 пассажиров и членов экипажа. Как сообщили в Следкоме России, уголовное дело передано Главному управлению по расследованию особо важных дел Следственного комитета, сообщает сайт Newsbash.ru.

Пока о точных причинах катастрофы не сообщается. В Следкоме лишь говорят, что приступили к допросам пострадавших, сотрудников авиакомпании и очевидцев, а также начали изучать документацию.Напомним, самолет совершал рейс Москва-Мурманск. После взлета он вернулся в аэропорт – экипаж сообщил о технической неисправности. При посадке он несколько раз ударился хвостом о землю и сломал стойки шасси. Хвостовая часть загорелась. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Поначалу сообщалось только об одном погибшем, позже – о 13, на данный момент Следком подтвердил информацию о 41 погибшем, включая двоих детей.Отметим, катастрофа произошла на борту с номером RA-89098. Именно этому самолету полтора года назад было присвоено имя башкирского поэта Мустая Карима.