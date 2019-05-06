Самолет «Мустай Карим» потерпел крушение в Шереметьево: погиб 41 человек | видео
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При жесткой посадке и последующем пожаре в самолете SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек – выжило всего 37 из 78 пассажиров и членов экипажа. Как сообщили в Следкоме России, уголовное дело передано Главному управлению по расследованию особо важных дел Следственного комитета, сообщает сайт Newsbash.ru.
Отметим, катастрофа произошла на борту с номером RA-89098. Именно этому самолету полтора года назад было присвоено имя башкирского поэта Мустая Карима.
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