Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Самолет «Мустай Карим» потерпел крушение в Шереметьево: погиб 41 человек | видео

Самолет «Мустай Карим» потерпел крушение в Шереметьево: погиб 41 человек | видео

Добавлено: 06.05.19
Просмотров: 176
Рубрика: Общество / Происшествия
Комментарии (0)
Загрузка...
Самолет «Мустай Карим» потерпел крушение в Шереметьево: погиб 41 человек | видео

При жесткой посадке и последующем пожаре в самолете SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек – выжило всего 37 из 78 пассажиров и членов экипажа. Как сообщили в Следкоме России, уголовное дело передано Главному управлению по расследованию особо важных дел Следственного комитета, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Уфе, во время набора высоты, самолет задел хвостом взлетную полосу

Читайте также:

В Уфе, во время набора высоты, самолет задел хвостом взлетную полосу
Пока о точных причинах катастрофы не сообщается. В Следкоме лишь говорят, что приступили к допросам пострадавших, сотрудников авиакомпании и очевидцев, а также начали изучать документацию.Напомним, самолет совершал рейс Москва-Мурманск. После взлета он вернулся в аэропорт – экипаж сообщил о технической неисправности. При посадке он несколько раз ударился хвостом о землю и сломал стойки шасси. Хвостовая часть загорелась. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Поначалу сообщалось только об одном погибшем, позже – о 13, на данный момент Следком подтвердил информацию о 41 погибшем, включая двоих детей.

Отметим, катастрофа произошла на борту с номером RA-89098. Именно этому самолету полтора года назад было присвоено имя башкирского поэта Мустая Карима.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Уфе во время взлета у самолета отказал левый двигатель
Происшествия
В Уфе во время взлета у самолета отказал левый двигатель
В небе над Уфой самолет не смог выпустить стойку шасси
Происшествия
В небе над Уфой самолет не смог выпустить стойку шасси
В Шереметьево при заходе на посадку самолета из Уфы стало плохо трехмесячному ребенку
Происшествия
В Шереметьево при заходе на посадку самолета из Уфы стало плохо трехмесячному ребенку
В Уфе, во время набора высоты, самолет задел хвостом взлетную полосу
Происшествия
В Уфе, во время набора высоты, самолет задел хвостом взлетную полосу
В Уфе разборка молодого человека и школьника привела к поножовщине
Происшествия
В Уфе разборка молодого человека и школьника привела к поножовщине
Вылет из Уфы в Симферополь был задержан из-за поступившего сообщения о взрывчатке
Происшествия
Вылет из Уфы в Симферополь был задержан из-за поступившего сообщения о взрывчатке
ЧП над Башкирией: аварийная посадка самолета в Уфе
Происшествия
ЧП над Башкирией: аварийная посадка самолета в Уфе
Учебный полет Миг-25 в Алжире завершился катастрофой
Общество / Происшествия
Учебный полет Миг-25 в Алжире завершился катастрофой
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: