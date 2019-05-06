В Хайбуллинском районе ревнивая жена пришла с ножом разбираться к соседке
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В Хайбуллинском районе Башкирии полицейские устанавливают обстоятельства преступления, совершенного на почве ревности. Жительница села Уфимское заявилась к соседям, дочь которых подозревала в связи со своим супругом. Увидев ненавистную «соперницу», они ударила ее ножом, сообщает сайт Newsbash.ru.
По данным пресс-службы МВД республики, подозреваемую задержали, и теперь она может стать фигуранткой дела об умышленном причинении вреда здоровью.
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