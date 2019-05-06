В Хайбуллинском районе ревнивая жена пришла с ножом разбираться к соседке

В Хайбуллинском районе Башкирии полицейские устанавливают обстоятельства преступления, совершенного на почве ревности. Жительница села Уфимское заявилась к соседям, дочь которых подозревала в связи со своим супругом. Увидев ненавистную «соперницу», они ударила ее ножом, сообщает сайт Newsbash.ru.



33-летняя дама сильно ревновала мужа к 26-летней дочери соседей, которая часто приезжала к родителям в гости. Когда муж в очередной раз отправился на рыбалку, сельчанка заподозрила неладное. Вооружившись ножом, она отправилась изобличать любовников. Однако в соседском доме супруга не оказалось, что женщина все равно ранила 26-летнюю девушку в ногу.По данным пресс-службы МВД республики, подозреваемую задержали, и теперь она может стать фигуранткой дела об умышленном причинении вреда здоровью.