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В Хайбуллинском районе ревнивая жена пришла с ножом разбираться к соседке

Добавлено: 06.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Хайбуллинский район
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В Хайбуллинском районе ревнивая жена пришла с ножом разбираться к соседке

В Хайбуллинском районе Башкирии полицейские устанавливают обстоятельства преступления, совершенного на почве ревности. Жительница села Уфимское заявилась к соседям, дочь которых подозревала в связи со своим супругом. Увидев ненавистную «соперницу», они ударила ее ножом, сообщает сайт Newsbash.ru.

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33-летняя дама сильно ревновала мужа к 26-летней дочери соседей, которая часто приезжала к родителям в гости. Когда муж в очередной раз отправился на рыбалку, сельчанка заподозрила неладное. Вооружившись ножом, она отправилась изобличать любовников. Однако в соседском доме супруга не оказалось, что женщина все равно ранила 26-летнюю девушку в ногу.

По данным пресс-службы МВД республики, подозреваемую задержали, и теперь она может стать фигуранткой дела об умышленном причинении вреда здоровью.

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